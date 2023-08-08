Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения российских войск и их техники.

В эти сутки украинские военные ударили по российским пунктам управления, вражеской артиллерии на позициях, станциях радиоэлектронной борьбы и складах боеприпасов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян и их техники.

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два вражеских пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

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В то же время, в течение суток Россия нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов, а также осуществила 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских, зафиксированы разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Потери России в Украине на 8 августа - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, недавно потери России в Украине превысили четверть миллиона и сейчас составляют более 250,8 тыс. человек. Кроме того, россияне потеряли более 33 тысяч единиц своей техники и разнообразного вооружения.

В частности, в эти сутки украинские военные ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

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