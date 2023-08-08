Украинские военные также поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.

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В то же время захватчики нанесли 7 ракетных и 42 авиационных ударов, а также 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате действий оккупационных войск РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а жилые дома и другая инфраструктура подверглись разрушениям.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска на Востоке вынуждены еженедельно подтягивать новые силы из-за постоянных потерь в личном составе и технике.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия устроила блокаду Черного моря, что сопровождается постоянными обстрелами территории Украины. Если удары продолжатся, РФ может остаться без кораблей до конца войны.

В течение недели украинские военные смогли не допустить продвижения врага на нескольких направлениях Восточного фронта и уничтожить немало российской техники и военных.

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