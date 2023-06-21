Также украинские бойцы поразили пункт управления и склад боеприпасов захватчиков.

Авиация Сил обороны Украины за 21 июня нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск и шесть - по зенитно-ракетным комплексам России.

Также, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и склад боеприпасов россиян.

Напомним, 21 июня украинские защитники уничтожили российский ударный российский вертолет Ми-24.

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Тем временем российские войска нанесли свыше 30 авиационных ударов, совершили 23 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украиснких войск и населенным пунктам, сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе ВСУ.

Потери России на 21 июня - что сообщалось

Как писал УНИАН, с 24 февраля 2022 года потери России в Украине предварительно составляют около 222 тысяч человек личного состава, 4 тысячи 6 танков. 7 тысяч 771 боевых бронированных машин, 3 тысячи 920 артиллерийских систем и 615 реактивных систем залпового огня.

По словам военного єксперта Олега Жданова, в России из-за колоссальных потерь военной техники на поле боя в Украине снимают с хранения древнейшие танки и БТРы. Он отметил, что там уже вовсю расконсервируют для отправки на войну в Украину такую советскую технику, как БТР-70, танки Т-30 и ЗИЛ-131.