Речь идет о БТР-70, танках Т-30 и ЗИЛ-131.

В России из-за колоссальных потерь военной техники на поле боя в Украине снимают с хранения древнейшие танки и БТРы.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, известно, что в РФ уже вовсю расконсервируют для отправки на войну в Украину такую советскую технику, как БТР-70, танки Т-30 и ЗИЛ-131.

"Уже нет КАМАЗов, уже их не хватает, закончились. Соответственно и танки будут сниматься более старых модификаций", - отметил Жданов.

При этом он также отметил, что ближе к сентябрю кремлевский диктатор Владимир Путин готовит очередную волну мобилизации в России. На данный момент ее ожидаемые объемы неизвестны, добавил Жданов.

Потери России в Украине на 21 июня - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения общие потери России в Украине предварительно составляют 4 тысячи 6 танков.

Также Россия на поле боя в Украине потеряла: около 222 тысяч человек личного состава, боевых бронированных машин - 7 тысяч 771, артиллерийских систем - 3 тысячи 920, реактивных систем залпового огня - 615.

По данным Министерства обороны Украины, за 16 месяцев войны ВСУ уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков: "Каждый уничтоженный вражеский танк - шаг к нашей победе".

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