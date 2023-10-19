Также уничтожено было, в том числе четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Вооруженные силы Украины в течение суток поразили пункты управления и тяжелые огнеметные системы российских оккупантов. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, с началом суток кремлевские террористические войска нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в Николаеве.

Кроме того, оккупанты применили ударные беспилотники типа "Shahed-136/131" по югу Украины, большинство из них было уничтожено противовоздушной обороной.

В Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес восемь ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

Видео дня

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по вражескому пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.

"Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями ракетных войск был поражен пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

Война в Украине - потери оккупантов

В своей утренней сводке сегодня, 19 октября, Генштаб заявил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину был уничтожен уже ориентировочно 290 тыс. 680 российских оккупантов.

Среди потерь в их технике за это время, в том числе 4 тыс. 992 танка, 9 тыс. 437 боевых бронированных машин и 6 тыс. 983 артиллерийские системы.

Из-за успешных действий Вооруженных сил Украины, в частности противовоздушной обороны, российская армия использует разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 издалека, не залетая в пределы действия украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: