ВСУ уже уничтожили 314 российских самолетов и 301 вертолет.

Украинские морские пехотинцы сбили еще один российский ударный вертолет.

Об этом сообщается на официальной странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в социальной сети Facebook. В пресс-службе не сообщают, каким образом и на каком направлении украинские военные ликвидировали вертолет.

"Морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Потери российской авиации: что известно

По последним данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 217 тысяч 910 оккупантов. Также известно об уничтожении уже 314 российских самолетов и 301 вертолета.

По данным британской разведки, из-за контрнаступательных действий ВСУ Россия увеличила применение тактической боевой авиации на юге.

"Схемы" писали, что захватчики перебросили на аэродром оккупированного Бердянска Запорожской области 20 вертолетов.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал о сверхбольшой активности российской авиации над Мариупольским районом 12 июня.

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