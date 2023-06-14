В последние две недели отмечается рост тактических боевых воздушных вылетов врага.

Российская Федерация увеличила применение тактической боевой авиации на юге Украины из-за наступательных операций Сил обороны, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

"В последние две недели отмечается рост российских тактических боевых воздушных вылетов, особенно над югом Украины. Это почти наверняка стало реакцией на сообщение об усилении украинских наступательных операций, поскольку российские Воздушно-космические силы пытаются поддержать сухопутные войска с помощью воздушных ударов", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на рост случаев применения авиации, число дневных вылетов российских самолетов остается значительно ниже пикового показателя – до 300 миссий – фиксировавшегося в начале войны.

"С начала вторжения юг Украины часто был более доступным для российских воздушных операций по сравнению с другими секторами фронта. В течение последнего года Воздушно-космические силы РФ увеличили применение вооружения класса "воздух-поверхность", такого как управляемые бомбы, которые позволяют атакующим самолетам остаться далеко от целей", - говорится в сообщении.

Контрнаступление - последние новости

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силами обороны начали контрнаступательные операции.

В первые дни контрнаступления украинским военным удалось деоккупировать территорию, соразмерную с площадью Хмельницкого - около 90 квадратных километров. Были освобождены 7 населенных пунктов: .лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка и Благодатное.

14 июня Институт изучения войны в отчете сообщил, что украинские силы продолжали операции по крайней мере на трех направлениях и имели ограниченные территориальные завоевания. В Генштабе подтвердили, что украинские силы имели частичный успех и за последние три дня продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километров.

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