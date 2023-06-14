Большинство вертолетов - для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.

Россия перебросила на аэродром оккупированного Бердянска 20 вертолетов с начало контрнаступательной операции украинских сил на Запорожском направлении. Проект "Радио Свободы" "Схемы" опубликовал спутниковые снимки военного объекта.

Planet Labs, в частности, фиксирует по состоянию на 13 июня по меньшей мере 27 вертолетов армии РФ. 20 из них появились на аэродроме недавно - это подтверждают спутниковые снимки за 31 мая.

С помощью двух авиационных экспертов, "Схемам" удалось идентифицировали модели вертолетов. А именно: 5 вертолетов Ка-52; 9 вертолетов Ми-8 или Ми-24; 13 вертолетов Ка-29.

Как указал в комментарии проекту авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, большинство вертолетов - для поддержки сухопутных сил РФ и усиления защиты от контрнаступления ВСУ.

В частности, уточнил эксперт, Ми-8 могут использовать для эвакуации, но, вероятнее всего, их также используют для оперативной переброски военных или оснащения ближе к полю боя.

Другой эксперт - Михаил Жирохов - подытожил, что сейчас этот объект является оперативным аэродромом для авиации РФ, которая летит на материковую Украину из оккупированного Крыма. "Это крайне необходимо для них, поскольку в условиях удаленного базирования эффективная поддержка сухопутных войск - "работа по заявкам" - невозможна", добавил он.

По словам Жирохова, российские вертолеты, базирующиеся на аэродроме в Бердянске, также могут использовать для экстренной эвакуации раненых и переброски войск и снаряжения.

Контрнаступление ВСУ - главное

13 июня спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что в ходе ведения наступательной операции силы обороны в течение минувших суток на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра, площадь территории взятой под контроль составила до трех квадратных километров.

Институт изучения войны сообщает о продвижении ВСУ на трех направлениях. Украина, по мнению экспертов, имеет ограниченные территориальные успехи. Всего с начала контрнаступления освобождено более 100 кв. км территории.

В настоящее время известно об освобождении ряда населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. В Минобороны комментируют новые успехи ВСУ сдержанно и без лишних подробностей.

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