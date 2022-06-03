В Черном море сохраняется угроза ракетных ударов и высадки вражеского десанта.

Во время попытки осуществить воздушную разведку на Николаевщине воинами ВСУ был метко сбит очередной "Орлан-10" противника.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

"По результатам выполнения украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери противника составляют 24 оккупанта, танк Т-72, 4 152 мм гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной и автомобильной техники", - сказано в сводке.

Также предупреждается, что в Черном море при выполнении задач по блокированию района, судоходства и работы портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей врага. Тем самым сохраняется угроза ракетных ударов и высадки десанта.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине и Донетчине украинские военные отбили 5 атак и уничтожили вражескую технику.

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