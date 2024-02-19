По его словам, Силы обороны Украины выбили уже 30% российских Су-34.

Россияне на линии фронта в качестве основного оружия сейчас применяют управляемые авиационные бомбы (КАБы). Об этом рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

"Они их запускают из универсальных модерирующих пусковых контейнеров, которые имеют свои блоки наведения и они могут там планировать. Они вынуждены их сбрасывать на расстоянии не ближе 25-30 км. от зоны боевого столкновения для того, чтобы этими КАБами поражать наши войска. Например, в Авдеевке россияне устроили вообще ад и сбрасывали за день 60-70 этих КАБов. Это столько, сколько они раньше за неделю не сбрасывали по всему фронту. У россиян это возможно сейчас самое серьезное и мощное оружие", - акцентировал Криволап в эфире информационного телемарафона.

Он добавил, что управляемые авиационные бомбы "не избирательное и не точное оружие", но россияне имеют их бесчисленное количество. Количество этих КАБов на складах - за пределами понимания. Носителями являются СУ-34, сверху их прикрывают истребители Су-35. Уничтожение таких самолетов-истребителей оказывает значительное влияние на ресурс врага в небе.

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"Сейчас можно наблюдать такой процесс, что количество и темпы, с которыми мы выбиваем эти самолеты, они выше, чем возможности России их снова сделать и подготовить для них соответствующий летный персонал", - акцентировал он.

Авиационный эксперт отметил, что в начале горячей фазы войны россияне имели около 105 единиц Су-34, сейчас по разным подсчетам у врага осталось около 70 машин. "Это довольно серьезное число. Но то, что их постоянно выбивают и выбили уже 30% этих Су-34 – это очень существенно", - подчеркнул он.

В то же время, Криволап считает, что основной дефицит у россиян может возникнуть не с самими самолетами Су-34, а с желающими бомбить украинскую территорию пилотами. "Их поражают и поражают. Это может заставить российских пилотов задуматься, стоит ли садиться за штурвал этой машины и нести бомбы на территорию Украины. Российские пилоты начинают думать, выполняет ли их государство тот контракт, который они подписали", - пояснил он.

По мнению авиационного эксперта, станут ли самолеты F-16 достойным ответом российским оккупантам в небе на линии фронта, будет зависеть от тех задач, которые будут перед ними поставлены.

"Если у нас не будет дальнобойных ракет и возможности серьезно преодолеть и погасить вражеские системы ПВО по линии боевого столкновения на фронте, то там не будет им чего делать. Сначала нужно отработать ракетами, вроде ATACMS, уничтожить основные радиолокационные системы и пусковые установки, а только после этого туда можно запускать эти самолеты. Так, как это делается по давно прописанным стандартам НАТО", - акцентировал Криволап.

Он добавил, что самолетам F-16 будет очень трудно выполнять основные функции уничтожения врага, его техники, ПВО и логистических цепочек без поддержки дальнобойными ракетами. Кроме того, сам самолет должен быть с радаром той модификации, которая стоит на современных моделях.

"Это позволит самолету чувствовать себя очень спокойно при встрече с истребителем Су-35. Потому что у СУ-35С стоит очень мощный радар, который, по заявлениям россиян, достаточно далеко видит и может пускать ракеты на большое расстояние. Поэтому, F-16 должен иметь аналогичное вооружение. Потому что в той модификации, которая возможно будет нам поставлена, с двадцатым блоком удлинения жизненного цикла, так называемый MLU, то там радар значительно слабее. Тогда F-16 на линии боевого столкновения нечего будет делать", - поделился мнением Криволап.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, за полтора суток российские оккупанты на восточном направлении фронта потеряли сразу четыре самолета.

18 февраля на восточном направлении Воздушные силы уничтожили бомбардировщик Су-34, а 17 февраля - сбили сразу два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Известно, что именно эти самолеты наносили удары КАБами по позициям украинских войск.

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