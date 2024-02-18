Россия потеряла истребитель и не только.

Авиация Вооруженных сил Украины "на волне" новостей об Авдеевке и уходом украинских подразделений с позиций направила удары по истребителю России.

Всего за боевые сутки украинские пилоты нанесли удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ вечером 18 февраля.

В то же время на восточном направлении Россия потеряла свой Су-34.

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"На восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34", - подтвердил Генштаб.

Ракетные войска Украины тоже постарались: нанесены удары по 3 пунктам управления и 1 складу боеприпасов противника.

Украина завершила выход подразделений из Авдеевки

Вечером 18 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сделал важное заявление касательно выхода подразделений армии Украины из Авдеевки: этот процесс завершен, все военные вышли из города.

По словам Лиховия, это произошло 17 февраля. В то же время спикер уточнил, что некоторые бойцы ВСУ попали в плен к России, однако речь идет не о больших масштабах.

В то же время сегодня 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ заявила, что уничтожила в Авдеевке более 7 тысяч оккупантов и пообещала России месть за убийство собратьев.

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