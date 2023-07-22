В частности, уничтожены 11 вражеских разведывательных БПЛА, 5 артсредств и станция РЭБ.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по врагу, было уничтожено 11 вражеских разведывательных БПЛА и артиллерию.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, сегодня ночью Россия снова нанесла ракетно-авиационный удар по Украине.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и взрослого гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожено и повреждено более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура", - говорится в сводке.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также уничтожено 11 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Также, по данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Ситуация на фронте и потери врага

Украинские Силы обороны продолжают давить на российских захватчиков и наносить им значительные потери. Так, по состоянию на 21 июля ликвидировано уже 240 тысяч 690 оккупантов.

ВСУ продолжают давить на позиции российских оккупационных войск на юге и продвигаются на востоке. В то же время оккупанты активно давят на украинские позиции на Купянском направлении, чтобы попытаться оттянуть украинские силы от Бахмута.

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