Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов РФ по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ в течение этих суток мощно отработали огнем позиции российских оккупантов. Генштаб отчитывается, в частности, об уничтоженных ЗРК россиян и станции РЭБ. А вот россияне отметились серией кровавых ударов по гражданским украинцам крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Указывается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

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А вот российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету С ЗРК С-300.

Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожены и повреждены более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Война в Украине и потери РФ - главное

В последнее время российские захватчики активизировались на Купянском направлении. На геолокированных Институтом изучения войны кадрах видно, что российские войска продвигались по трассе № 26 Купянск-Сватово к югу от Новоселовского в 15 км от Сватово. При этом ВСУ отбили наземные атаки российских войск юго-западнее Масютовки в 13 км северо-восточнее Купянска.

В то же время украинские военные давят на позиции российских оккупационных войск на юге и обезвреживают вражескую логистику. По состоянию на утро 21 июля ВСУ ликвидировали уже 240 тысяч 690 захватчиков, из них 680 за минувшие сутки.

Институт изучения войны констатировал, что за последние сутки силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед.

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