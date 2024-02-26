Он отметил, что если в начале полномасштабной войны еще были иллюзии, что в России кто-то выйдет на улицы, то сейчас уже совершенно очевидно, что этого не будет.

Ветеран войны с Россией, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечает, что нет такой цифры относительно количества уничтоженных российских оккупантов, после которой в России что-то начнется.

Он также отметил, что во время массовой мобилизации российские власти не стали закрывать границы, и тем самым дали выехать из страны всем тем, кто потенциально мог бы выйти на улицы.

"Таким образом, если в начале войны еще были какие-то иллюзии, что в России кто-то выйдет на улицы, то сейчас уже совершенно очевидно, что этого не будет. А с точки зрения российских властей так же нет понятия "неприемлемая цена войны", - сказал он в эфире "24 канала".

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Так, заметил Дикий, в представлении кремлевского режима ситуация такова, что либо они должны любой ценой выиграть эту войну и пройти по Крещатику, и тогда "победа все списывает, победителей не судят", либо они, в лучшем для себя случае, едут к прокурорам в Гаагу.

"Поэтому для кремлевского режима-это война за их физическое выживание. И в такой ситуации они совершенно не считают, что есть приемлемая цена и есть неприемлемая. Они будут насыпать сюда столько жизней, сколько им будет надо, и пока физически смогут. И поэтому на самом деле нет такой цифры, после которой у России что-то начнется", - отметил экс-командир.

В то же время, добавил он, есть та цифра, при которой подразделения становятся небоеспособными, и есть то количество сожженной техники, после которой новые волны мобилизованных просто остаются голыми в поле.

"И над этими именно цифрами нам приходится работать", - сказал Дикий.

Ситуация в России - последние новости

25 февраля руководитель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко отметил, что за количеством репрессий современная Россия не уступает временам Советского Союза. Он пояснил, что причиной этому является страх России не только перед другими странами и украинской армией - Кремль боится и собственного народа.

Следует отметить, что всеобщие потери российской армии в Украине по состоянию на 26 февраля 2024 года, по данным Генштаба, достигли уже 410 700 человек.

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