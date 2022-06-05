Также уничтожены один вражеский вертолет и два артиллерийских тягача.

5 июня на востоке страны украинские защитники ликвидировали 43 оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 5 июня, наши воины уничтожили: личного состава - 43, вертолетов - один, АТТ - два", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали сотню российских захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют: личного состава - около 31150 (+100) человек ликвидировано, танков - 1381 (+5) единиц, боевых бронированных машин - 3392 (+13), артиллерийских систем - 686 (+6), РСЗО - 207, средств ПВО - 95, самолет - 210, вертолетов - 175, БПЛА оперативно-тактического уровня - 548 (+8) крылатых ракет - 122, кораблей/катеров - 13, автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23), специальной техники - 53.

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