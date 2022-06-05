В воскресенье, 5 июня, над городом Орехов в Запорожской области Вооруженные силы Украины сбили вражеский штурмовик Су-25.
Соответствующее видео опубликовал лидер организации "С14" Евгений Карась в своем Telegram-канале.
"Кенты загнали вам счастья, просят опубликовать, – отметил он и добавил, заметил сходство облака дыма с сердцем: – Земля наша уже ставит сердечки сбитым Су-25".
Как известно, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский отправился в Запорожскую область впервые после полномасштабного вторжения России.
Потери России в Украине
За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:
- личного состава – около 31 тысяча 150 человек,
- танков – 1 тысяча 381 единиц,
- боевых бронированных машин – 3 тысячи 392,
- артиллерийских систем – 686,
- РСЗО – 207,
- средств ПВО – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175.