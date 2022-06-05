Президент Украины отправился в Запорожскую область впервые после полномасштабного вторжения России.

В воскресенье, 5 июня, над городом Орехов в Запорожской области Вооруженные силы Украины сбили вражеский штурмовик Су-25.

Соответствующее видео опубликовал лидер организации "С14" Евгений Карась в своем Telegram-канале.

"Кенты загнали вам счастья, просят опубликовать, – отметил он и добавил, заметил сходство облака дыма с сердцем: – Земля наша уже ставит сердечки сбитым Су-25".

Как известно, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский отправился в Запорожскую область впервые после полномасштабного вторжения России.

Потери России в Украине

За сутки украинские военные ликвидировали еще 100 российских захватчиков. По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 июня ориентировочно составляют:

личного состава – около 31 тысяча 150 человек,

танков – 1 тысяча 381 единиц,

боевых бронированных машин – 3 тысячи 392,

артиллерийских систем – 686,

РСЗО – 207,

средств ПВО – 95,

самолетов – 210,

вертолетов – 175.

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