По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Запорожской области 2 января было ликвидировано и ранено до 260 российских захватчиков.

Подразделения Сил обороны поразили здание оккупационной комендатуры в Васильевке Запорожской области.

"Передаем привет оркам, которые компактно разместились в комендатуре в. о. Васильевки Запорожской области. Ждем подтвержденные и приятные новости, но уже слышен вой раненых и пакеты для убитых местная вата уже распаковывает", - сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что, судя по сообщениям российских оккупантов, в Васильевке есть попадание в размещение захватчиков в гостинице возле военной комендатуры.

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Потери России на 4 января - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в Запорожской области 2 января ликвидировали и ранили до 260 российских оккупантов.

3 января подразделения Сил обороны уничтожили 720 российских оккупантов, с 24 февраля - почти 109 тысяч. Также Россия потеряла: 3 тыс. 38 танков (+2 за сутки), 6 тыс. 106 боевых бронированных машин (+6), 2 тыс. 39 артиллерийских систем (+6), 424 реактивные системы залпового огня, 215 средств противовоздушной обороны (+1), 283 самолета, 270 вертолетов.