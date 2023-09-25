Силы обороны на прошлой неделе уничтожили 39 российских ракет.

За прошедшую неделю ВСУ уничтожили 2,8 тысяч российских захватчиков, почти 200 артиллерийских установок и почти 40 танков. Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram.

В частности, Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 18.09 по 24.09 уничтожили:

личный состав - 2810 (условно 6 батальонов - если учитывать, что 1 бат. составляет 500 человек);

танки - 39 (условно 1 танковый батальон-если учитывать, что 1 танковый бат. состоит из 31 танка);

боевые бронированные машины - 76 (условно 2 мотострелковых батальона-1 мотострелковый бат. состоит из 34 машин);

артиллерийские установки - 198 (условно 11 артиллерийских дивизионов-1 арт. дивизион состоит из 18 орудий.);

ракеты - 39.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года по 25 сентября 2023 года ориентировочно составили убитыми 276 тысяч 270 человек, в том числе 420 за минувшие сутки.

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Всего за это время было уничтожено 4667 танков, 8927 боевых бронированных машин и 6260 артиллерийских систем.

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