ВСУ за сутки закопали в землю огромное количество оккупантов

К потерям во вражеской технике добавились, в частности 63 артсистемы и 67 беспилотников.

За сутки на войне ВСУ ликвидировали полторы тысячи оккупантов, сообщил Генштаб в соцсети. Таким образом, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 642 тыс. 420 (+1500 за сутки) человек.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 8 тыс. 768 (+22) танков, 17 тыс. 222 (+52) боевые бронированные машины, 18 тыс. 333 (+63) артиллерийские системы и 1 тыс. 195 (+2) реактивных систем залпового огня.

Также в этом перечне 949 единиц средств противовоздушной обороны, 369 самолетов, 328 вертолетов, 15 тыс. 628 (+67) беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Также в Генштабе добавили, что откорректировали количество уничтоженных крылатых ракет. "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - уточнили там.

Так, по данным Генштаба, украинские военные уже уничтожили 2595 вражеских крылатых ракет.

Кроме того, в Генштабе проинформировали, что сегодня ночью противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа Shahed из Ейска и Курска – РФ.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях", - Генштабы ВСУ.

Война в Украине: новости

Минобороны разработало ракетную программу, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Он добавил, что партнеры уже дали устное согласие ее финансировать. Письменные подтверждения поступят в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что продолжаются ожесточенные бои на территории Донецкой области. Оккупанты готовятся заходить в населенный пункт Горняк, сообщил проект DeepState и добавил, что 21 сентября россияне били по Горняку артиллерией и КАБами.

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