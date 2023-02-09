С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в боях с ВСУ уже 135 010 оккупантов

Бойцы 14-й ОМБ имени князя Романа Великого уничтожили российский вертолет Ми-24 во время боев на фронте.

На кадрах военные показали точную отработку по вражеской "птичке". В бригаде заявляют, что внутри Ми-24, кроме его экипажа, было еще и военное руководство.

"Княжеская артиллерия бьет ювелирно: наши Княжеские драконы-боги войны смешали с землей вражеский вертолет с личным составом в нем (подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают). Так будет с каждым оккупантом на нашей украинской земле", - говорится в сообщении бригады.

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Потери России - актуальные данные по уничтоженной технике противника

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла в боях с ВСУ уже 135 010 "мяса", только в течение 8 февраля в "ад отправились" еще 910 русских захватчиков.

Среди уничтоженной техники врага – еще 10 ББМ оккупантов, 8 артсистем, 2 РСЗО, 4 установки ПВО, 6 БПЛА и 9 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.

Кроме этого, российская армия за почти год большой войны недосчиталась 295 самолетов, 285 вертолетов, 18 кораблей и катеров, 211 единиц специальной техники.

Накануне артиллеристы показали уникальные кадры удара по командному пункту россиян – ВСУ заставили захватчиков буквально убегать, оставляя раненых, на краденых мотоциклах.

А 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев показала занятные кадры удара по танкам противника. Одному оккупанту, который буквально за несколько секунд до следующего удара выбежал из своего танка, повезло "так себе". Он легонько поджарился.

Подтверждена ликвидация на войне в Украине российского чемпиона по карате.

Также украинскими воинами "зажмурены" серийный убийца, российский "терминатор", герой русских "сказок", боевые попы, который благословлял врага на убийство украинцев.

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