Биржевые запасы подскочили на 19%.

Фьючерсы на кофе сорта "Арабика" снизились на фоне самого значительного суточного роста запасов на складах биржи с 1998 года. При этом Бразилия поставила зерна на рынок, который ранее испытывал исторический дефицит.

Издание Bloomberg пишет, что цена наиболее активного контракта потеряла 2%, снизив рост, накопленный за две недели. Биржевые запасы подскочили на 19% - до более чем 268 000 мешков, что стало пятым днём роста подряд.

Этот рост последовал за сокращением объемов на складах в начале месяца, в результате чего биржевые запасы достигли самого низкого уровня с 1999 года. Нехватка запасов вызвала нестабильность на рынке, создав условия для "сжатия" и ограничив масштабы падения фьючерсов, несмотря на ожидания почти рекордного профицита в сезоне 2026–2027 годов.

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"Похоже, что сейчас поставки идут нормально", – сказал брокер компании Sucden Financial Гарри Ховард.

Он добавил, что ключевым фактором в дальнейшем станет то, поступят ли на биржу почти 250 000 мешков арабики, ожидающих одобрения биржи.

Объем кофе, ожидающего сортировки, в последнее время резко вырос, поскольку рекордный урожай из Бразилии – крупнейшего производителя – поступает в Европу. Рост сертифицированных запасов 24 ноября свидетельствует о том, что доля кофе, прошедшего сортировку, составляет 80%.

Цены на кофе - последние новости

В июле в итальянской компании-производителе кофе Luigi Lavazza SpA заявили, что цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года. Поскольку для преодоления ограничений в поставках кофейных зерен потребуется как минимум два урожайных года и значительное пополнение мировых запасов.

При этом в середине октября сообщалось, что доля выращиваемой арабики падает, а робусты, которая оказалась более устойчивой к глобальному потеплению, растет.

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