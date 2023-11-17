Противник, в частности, применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении.

Этой ночью украинскими защитниками было сбито девять из десяти запущенных по Украине вражеских дронов.

Как отмечается в сообщении на канале командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram, ночью сегодня, 17 ноября, российские оккупанты атаковали нашу страну десятью ударными беспилотниками типа Shahed с направления Приморско-Ахтарск, Россия.

К отражению нападения с воздуха были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. "В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно, обошлось без потерь.

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Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке 17 ноября Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате атак есть раненые, жилые дома и другая гражданская инфраструктура также пострадали.

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