Украинские пограничники в Донецкой области обезвредили 11 российских оккупантов.
За прошедшие сутки в разных районах региона минометчики Государственной пограничной службы Украины поразили позиции и места скопления пехоты противника, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда делает из оккупантов "хороших русских"...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом стало уничтожение четырех оккупантов, еще семь захватчиков ранены.
Ситуация на Донбассе и новые потери противника - сейчас это стоит знать
По данным Генштаба ВСУ, враги атаковали наших воинов более 50 раз на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Защитники украинского государства отразили атаки со стороны противника.
РФ в Украине уже понесла огромные потери. Потери врага в Украине уже приближаются к отметке в 170 тысяч захватчиков.