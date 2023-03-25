Противников пограничники обезвредили в Донецкой области.

Украинские пограничники в Донецкой области обезвредили 11 российских оккупантов.

За прошедшие сутки в разных районах региона минометчики Государственной пограничной службы Украины поразили позиции и места скопления пехоты противника, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Активное применение пограничниками минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда делает из оккупантов "хороших русских"...", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что результатом стало уничтожение четырех оккупантов, еще семь захватчиков ранены.

Ситуация на Донбассе и новые потери противника - сейчас это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, враги атаковали наших воинов более 50 раз на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Защитники украинского государства отразили атаки со стороны противника.

РФ в Украине уже понесла огромные потери. Потери врага в Украине уже приближаются к отметке в 170 тысяч захватчиков.

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