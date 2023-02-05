С целью закрытия потребностей и запросов украинской армии в условиях полномасштабного вторжения российского агрессора, оборонное ведомство имеет целью развитие рынка дронов широкого спектра применения.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны Украины нуждаются в сотнях тысяч беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Он отметил, что за 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины к эксплуатации допустили больше БПЛА, чем за последние 5 лет.

Как сообщает Министерство обороны, Резников встретился с более 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА. Он отметил важность поддержки украинского рынка БПЛА, в частности, дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке боекомплекта, эвакуации раненых и тому подобное. Сейчас нужды Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", – отметил Резников.

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Министр подчеркнул, что независимость ВПК – это один из факторов обороноспособности страны.

"И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БПЛА", – добавил глава Минобороны.

В свою очередь, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль отметил, что Генштаб сопровождает вопросы проверки заявленных производителем ТТХ. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин отметил уже доступные действенные программы лизинга оборудования для производителей БПЛА от Минстратегпрома.

Кроме того, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сейчас идет работа Минцифры над дополнительным финансированием в отрасль производства БПЛА. Также продолжается нормативно-правовая работа в рамках упрощения процесса развития производства БПЛА. Уже разработаны два проекта изменений в законы и пять изменений в постановления КМУ.

На встрече активно обсуждалась тема необходимости создания Ассоциации, которая бы представляла интересы производителей. В этой связи позиция и производителей, и министра совпала. Также министр обороны вручил ряду производителей свидетельства о регистрации штатно-табельного предмета, что означает допуск к эксплуатации военными.

Производство беспилотников в Украине

28 января 2023 года стало известно, что Министерство обороны начнет масштабные закупки беспилотников украинского производства. В текущем году на такие цели планируют потратить 20 миллиардов гривен.

Кроме того, в декабре прошлого года был модернизирован украинский беспилотник SHARK. Теперь дрон может в два раза дольше вести разведку. Более мощная батарея позволяет ему находиться в воздухе до четырех часов, а раньше в воздухе он мог находиться не более двух часов.

Позже благотворительный фонд Сергея Притулы впервые показал работу беспилотника-разведчика SHARK в небе над оккупированным Донецком.

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