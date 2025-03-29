Всего за сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Российские захватнические войска интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении, неся новые потери.

Как говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки там произошло 72 боестолкновения, девять из них до сих пор продолжаются. Захватчики проявляли активность в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в направлении Калинового.

По предварительным данным, украинским бойцам удалось обезвредить на Покровском направлении около 364 российских солдат, 221 из них - безвозвратно.

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Также Генштаб отчитывается об уничтожении танка, восьми единиц автотехники, семи мотоциклов, двух бронированных машин пехоты, средства радиоэлектронной борьбы, самоходной артиллерийской установки, пушки, миномета и двух пунктов управления. Значительные повреждения получили две единицы автотехники, три мотоцикла, две пушки и танк.

Потери России на войне

Ранее в Генеральном штабе сообщали, что Российская Федерация потеряла на войне против Украины более 910 тысяч своих солдат. Также оккупанты ежедневно остаются без разнообразной техники и вооружения.

Российские журналисты уже установили имена примерно 100 тысяч российских оккупантов, погибших во время войны в Украине. Это было сделано с помощью открытых источников информации.

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