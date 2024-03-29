Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов. По информации Генштаба, общие потери РФ в войне против Украины составляют 440 790 человек.
Кроме того, украинские защитники уничтожили немало вражеской техники на фронте, а именно:
- танков - 6 922 (+8);
- боевых бронированных машин - 13 264 (+27);
- артиллерийских систем -10 991 (+28);
- РСЗВ - 1 023 (+2),
- средства ПВО - 735 (+6),
- самолетов - 347 (+0),
- вертолетов - 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 8 656 (+56),
- крылатые ракеты - 2 022 (+5),
- корабли/катера - 26 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 645 (+50),
- специальная техника / special equipment - 1807 (+7).
Война в Украине - последние новости
В ночь на 29 марта россияне охотились на энергетическую инфраструктуру, ведь были зафиксированы попадания по таким объектам в Украине.
"Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центрально и западном регионах. Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".
Также стало известно, что украинские войска замедлили наступление оккупантов на Авдеевском направлении. В ISW отметили, что сейчас украинские бойцы не позволяют РФ достичь значительных тактических успехов вдоль всей линии фронта, но задержки с предоставлением военной помощи со стороны США, вероятно, увеличат шансы врага для этого.