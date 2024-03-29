За прошедшие сутки было уничтожено 4 средства ПВО врага.

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 59 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба.

Российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 131 авиационный удар. Также захватчики 128 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты. Из-за российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения. Также были разрушены и повреждены многоэтажки, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие гражданские объекты.

В Генштабе добавили, что в ночь на 29 марта враг атаковал Украину, применив "шахеды" и крылатые ракеты различных видов. Сейчас информация об атаке уточняется.

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Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях - без изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет присутствие войск в приграничных районах и наращивает плотность минно-взрывных заграждений. На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении украинские бойцы отбили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Белогоровка, что на Луганщине и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 13 российских атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка, что в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили три атаки в районе Семеновки, что в Донецкой области, там вражеские войска пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

Наибольшая активность врага сохраняется на Новопавловском направлении, где в течение суток враг 22 раза пытался прорвать линию обороны Украины. На Ореховском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции ВСУ в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За минувшие сутки там было совершено две атаки на позиции ВСУ.

В свою очередь украинские бойцы продолжают наносить потери в живой силе и технике врага. Так, за минувшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удар по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов армии РФ.

Война в Украине: важные новости

Аналитики из Института изучения войны посчитали, сколько территории россияне захватили в этом году в Украине с начала своего наступления. Отмечается, что армия РФ продвинулась почти на 100 квадратных километров.

Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что враг собрал 100-тысячную группировку своих войск на Лимано-Купянском направлении. Сейчас оккупанты пытаются продвигаться вблизи Синьковки и Ивановки.

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