В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях.

Российские оккупанты упорно пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка. Однако штурм на Южнобугском направлении вновь не дал противнику желаемого результата.

Как заявили в Генштабе ВСУ, во время очередного наступления враг потерял почти роту личного состава тактической группы.

Неутешительная ситуация и с техникой оккупантов.

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих ВС РФ, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не осуществляется. Также, личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильного поставка запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад по территории Ярославской области РФ для проведения ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито 8 атак врага, уничтожено 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 13 воздушных целей: 3 самолета, 1 вертолет, 5 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что воины 93-й ОМБр Холодный Яр уничтожили очередную колонну техники российских оккупантов. В частности, воины поделились серией фото уничтоженной брони и пошутили о "мощи" российской армии.

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