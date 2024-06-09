На некоторых участках фронта противники потеряли за сутки более 140 человек.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты за прошедшие сутки значительно увеличили количество атак на позиции ВСУ, но в результате потеряли много вооружения и техники, в том числе 18 танков и 16 артиллерийских систем.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, в течение суток получено подтверждение о том, что количество личного состава противника уменьшено на 144 человека. Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники. В частности, это 18 танков, 16 артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 17 единиц автобронетехники, мотоцикл, две станции радиоэлектронной борьбы. Также пущено на металлолом камеру видеонаблюдения врага, два БПЛА, четыре лодки и одну единицу спецтехники.

Также говорится, что на Ореховском направлении оккупанты совершили на позиции ВСУ десять штурмов, при этом накануне, 7 июня, в этой зоне было только две вражеские атаки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине агрессор вчера совершил два штурма в районе населенного пункта Крынки, что вдвое больше, чем 7 июня. По данным Сил обороны, понеся потери, вчера и сегодня, оккупанты отошли на свои исходные позиции.

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Как сообщал УНИАН, 7 июня на Ореховском и Приднепровском направлениях личный состав российских оккупантов уменьшился на 108 человек. Также враг потерял 42 единицы вооружения и военной техники, из них: 8 артиллерийских систем, пушку, миномет, 17 единиц автобронетехники, два Statlink и тому подобное.

Среди уничтоженной военной техники противника также белая командно-штабная машина "Чайка" и современная станция радиоэлектронной борьбы "Гроза", разработанная в Беларуси. В 2023 году профильные ресурсы сообщали, что на территории оккупированного Крыма заметили новейшую беларускую станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-6". Говорилось, что официально станция находится на вооружении Беларуси, ОАЭ, Ливии и Азербайджана, РФ в этом списке нет.

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