За минувшие сутки на двух направлениях уменьшилось более чем на сотню оккупантов.

На южном направлении подразделения ВСУ уничтожили десятки единиц вооружения и техники российских захватчиков, среди которых - современная станция помех и радиоуправления связи "Гроза", разработанная в Беларуси.

По данным Сил обороны юга, за минувшие сутки на Приднепровском и Ореховском направлениях подразделения ВСУ уничтожили 42 единицы вооружения и военной техники противника. Среди них - командно-штабная машина "Чайка" и современная станция радиоэлектронной борьбы "Гроза".

Также враг потерял 8 артиллерийских систем, пушку, миномет, 17 единиц автобронетехники, две станции Starlink, две радиолокационные станции, камеру видеонаблюдения, по два - БпЛА и лодки, четыре единицы спецтехники. Кроме того, уничтожен пункт хранения горюче-смазочных материалов, наблюдательный пункт, полевой пункт боеснабжения, огневая позиция и блиндаж.

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В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 108 человек.

В сообщении Сил обороны говорится, что на Ореховском направлении оккупанты совершили два штурма, на левобережье Днепра (на временно оккупированной Херсонщине) - один бесполезный штурм в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции.

Что известно о таких образцах вооружения

Согласно открытым источникам, Р-145БМ "Чайка" - советская командно-штабная машина, которая создана на базе бронетранспортера БТР-60ПА. Основным назначением Р-145БМ является организация радиосвязи в подвижных пунктах управления. Она способна поддерживать надежную двустороннюю связь на среднепересеченной местности.

Р-934УМ2 или Гроза-6 (бел. Навальница-6) - белорусская станция помех и радиоуправления связи, разработанная ОАО "КБ Радар". Создавалась в рамках серии комплексов и средств радиоэлектронной борьбы "Гроза". Предназначена для поиска, обнаружения и радиоподавления линий радиосвязи УКВ (ультракороткие волны) диапазона, работающих на фиксированных частотах и в режимах адаптивной и программной перестройки рабочей частоты.

Р-934УМ2 Гроза похожа на Р-934УМ и РП-378АМ, но обеспечивает большую скорость обнаружения источников, более высокую точность определения направления движения, генерацию сигнала цифровых помех, позиционирование и заглушение радиолиний с запрограммированной настройкой рабочей частоты или одновременно 16 радиолиниями, работающими на фиксированных частотах.

В 2023 году "Военный курьер" писал, что на территории оккупированного Крыма заметили новейшую белорусскую станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-6". Говорилось, что официально станция находится на вооружении Беларуси, ОАЭ, Ливии и Азербайджана, РФ в этом списке нет.

Уничтожение российской техники - последние новости

Как писал УНИАН, в ГУР заявили об уничтожении российского судна в Черноморской акватории. По словам представителя украинской разведки, теперь появилась "еще одна морская недвижимость на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье".

Также сообщалось, что во временно оккупированном Крыму украинские дроны уничтожили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения стоимостью 100 млн долларов.

"В ночь с 29 на 30 мая у россиян стало меньше на один комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около $100 млн. По данным источников, его поразили дроны, которые являются собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ", - заявили источники корреспонденту УНИАН.

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