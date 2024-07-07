ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 1150 оккупантов, и по сообщению Генштаба ВСУ, общие потери России в Украине на 7 июля 2024 года выросли до отметки 550990, пересекая новую "красную линию".
Враг также потерял немало техники:
- танков - 8155 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин - 15645 (+16),
- артиллерийских систем – 14937 (+40),
- средств ПВО - 879 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11862 (+53)
- крылатых ракет - 2352 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн - 20103 (+50),
- специальной техники - 2495 (+16).
Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 1115 РСЗО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров, 1 подводная лодка.
Как добавили в Воздушных силах ВСУ, этой ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Ситуация на фронте - новости
По сообщению аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в восьми населенных пунктах на Донбассе - в Песчаном, Евгеновке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки. В то же время ВСУ оттеснили россиян в Глубоком на Харьковщине.
По мнению бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, генерал-майора запаса Виктора Ягуна, у РФ достаточно ресурсов и резервов для поддержания наступательных операций до конца следующего года.