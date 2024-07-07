Общие потери России в Украине на 7 июля пересекли отметку в 550 тысяч.

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 1150 оккупантов, и по сообщению Генштаба ВСУ, общие потери России в Украине на 7 июля 2024 года выросли до отметки 550990, пересекая новую "красную линию".

Враг также потерял немало техники:

танков - 8155 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 15645 (+16),

артиллерийских систем – 14937 (+40),

средств ПВО - 879 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11862 (+53)

крылатых ракет - 2352 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн - 20103 (+50),

специальной техники - 2495 (+16).

Также с начала полномасштабного вторжения уничтожено 1115 РСЗО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров, 1 подводная лодка.

Видео дня

Как добавили в Воздушных силах ВСУ, этой ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской обл.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов" в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Ситуация на фронте - новости

По сообщению аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись в восьми населенных пунктах на Донбассе - в Песчаном, Евгеновке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки. В то же время ВСУ оттеснили россиян в Глубоком на Харьковщине.

По мнению бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, генерал-майора запаса Виктора Ягуна, у РФ достаточно ресурсов и резервов для поддержания наступательных операций до конца следующего года.

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