Власти России бросают в бой неподготовленные войска, отметили журналисты.

Потери России в Украине огромные, и на нашей территории очень быстро ликвидируют вражеских штурмовиков.

Эстонский аналитик Артур Рехи сообщил в соцсети X в среду, 27 ноября, что "средняя продолжительность жизни российского штурмовика после подписания контракта составляет от двух недель до месяца". В то же время эксперт обратил внимание на то, что наступление РФ продолжается, и врагам удалось продвинуться на нескольких направлениях - в районы города Курахово и села Раздольное (Донецкая область).

В статье Forbes говорится, что Кремль, пытаясь захватить как можно большую часть украинской территории за короткий промежуток времени, "бросает неподготовленные войска против украинской обороны в плохо организованных атаках без ключевой поддержки":

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"То, что Россия может сохранять свой импульс наступления на поле боя, несмотря на катастрофические потери, является одним из величайших парадоксов более масштабной войны. Но есть основания полагать, что этот парадокс неустойчив. Есть доказательства того, что Россия наконец-то теряет людей".

В частности, о такой проблеме свидетельствует то, что в России фабрики не могут найти сотрудников. "Спецоперация (так российские власти называют войну в Украине, - Ред.) отвлекает людей, и эту проблему быстро не решить", - приводит Reuters слова главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Российские оккупанты активно "прут" вперед в Донецкой области, несмотря на огромные потери. По словам врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Деркача (позывной "Дыра"), противники могут до зимы взять под контроль всю территорию этого региона.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 28 ноября 2024 года колоссальные - уже "минусованы" 736 630 оккупантов и много вражеской техники, в том числе 9 450 танков.

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