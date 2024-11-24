Захватчиков не нужно недооценивать, подчеркнул врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи".

В ближайшее время российские оккупанты могут захватить Донецкую область полностью.

Об этом сказал врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач с позывным "Дыра" в интервью изданию Online.UA. "Думаю, что до зимы они Донецкую область "закроют", то есть полностью заберут под свой контроль. И дальше, возможно, какие-то переговоры будут. Очень много говорят, что будут переговоры, "заморозка", но я этим стараюсь не сильно интересоваться. У меня есть конкретная задача и работа, и все свои силы и ресурсы стараюсь направить на нее, чтобы меня не демотивировали плохие новости в политике", - отметил он.

Деркач подчеркнул, что не нужно недооценивать врага, говоря о профессионализме российской армии. По его словам, подготовка разная у тех, кто воюет с Силами обороны на каждом из направлений.

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"Брали пленных, то совсем никакие, которых поймали где-то в шахте или из штрафбата отправили. Брали офицера, то он сам сдался в плен, потому что их отправили хрен знает куда, ему даже карту не дали. Он пришел и сам сдался. А кому-то говорят, что впереди все чисто и хорошо, то просто надо идти, а на самом деле там уже линия разграничения, и наши эспешки (речь идет о наблюдательных пунктах, - УНИАН) стоят. И они идут и просачиваются, и уже у тебя в тылу собирается 10 человек, и ты уже как в полуокружении сидишь", - рассказал Деркач.

По его словам, российская "спецура", то есть спецназовцы, имеют высокий уровень подготовки, поэтому не нужно недооценивать врага, потому что в таком случае проиграешь. Он отмечает, что сначала в украинском обществе сработала пропаганда тотальной победы, мол, у россиян воюют "чм*бики", и возникал вопрос, почему же мы их еще не победили:

"Поэтому часто недооценивают врага и обесценивают труд, который вкладывают украинские воины, мол, они такие д*билы, что не могут выиграть у чм*биков. У россиян на самом деле также есть "спецура", и бывает так, что россияне сначала отправляют мясо, но ими руководит подготовленное подразделение, которое уже в конце заходит и зачищает украинские позиции".

Воин отметил, что подача информации об освобождении части Харьковской и Херсонской областей от оккупантов добавила и негативный психологический момент, поскольку, показывая эти победные удары, не указали потери, которые понесла украинская армия.

"То есть люди думают, что у нас там потерь почти не было, все целы, кто-то где-то ранен и мы ох*рененно по ним прошлись. Но у нас потерь было достаточно. Хотя может меньше, чем у врага. И освобождение этих территорий далось очень высокой ценой. И люди, не зная этого, не осознают, насколько это было тяжело для людей. Это не пешая прогулка. Если бы были объявлены потери, то, возможно, бы люди понимали, что надо больше готовиться, чтобы потерь было меньше. Хотя, могли бы и запаниковать, что потерь много, и надо бежать", - сказал Деркач.

Воин отмечает, что видел опубликованную где-то в СМИ статистику, что в Украине около 80 тысяч погибших. "80 тысяч потерь - это уже смешно. О российских потерях говорят, что мы их полмиллиона стерли. А у нас 80 тысяч? 1 к 10? Очень смешно. Возможно, они считали только тех, кто погиб, но без тех, кто без вести пропали", - отметил украинский военный.

Свежие новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки, 23 ноября, уничтожено еще 1020 врагов, а общие потери россиян с начала полномасштабной войны составляют уже 730 тысяч 740 человек.

В то же время информация о потерях Сил обороны является закрытой информацией. Украинские военные источники часто отмечают, что они в разы меньше, чем у врага.

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