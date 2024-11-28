Только за прошедшие сутки Силы обороны "отминусовали" 22 артсистемы врага.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1220 вражеских оккупантов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Всего с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине 736 630 своих военнослужащих. Кроме того, Силы обороны увеличили количество потерянной россиянами техники в Украине, в частности:

танков - 9450 (+1);

боевых бронированных машин - 19306 (+2);

артиллерийских систем - 20852 (+22);

РСЗВ - 1256 (+0);

средства ПВО - 1005 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19661 (+45);

крылатые ракеты - 2765 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, наши защитники уничтожили 30186 (+60) автомобильной техники и автоцистерн врага и 3697 (+10) единиц специальной техники оккупантов.

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Российско-украинская война: другие важные новости

Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Из-за атаки в Украине ввели экстренные отключения света. Масштабы и последствия уточнят уже после окончания российской атаки.

В то же время украинские БПЛА атаковали ряд областей на территории России. Взрывы ночью раздавались в Ростовской области и в Краснодарском крае, сообщают местные чиновники.

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