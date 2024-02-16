На одном из направлений фронта в течение суток украинские воины нейтрализовали или уничтожили более 250 дронов различных типов.

На Таврическом направлении потери России за минувшие сутки увеличились более чем на 700 человек и свыше 50 единиц техники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 58 авиаударов, три ракетных удара, провел 70 боевых столкновений и совершил 1 тыс. 31 артиллерийский обстрел.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - отметил командующий. Тарнавский сообщил, что общие потери врага в живой силе составили 711 человек. "Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 52 единицы, не считая БПЛА", - написал он.

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Речь идет о девяти танках, 24 боевых бронированных машинах, 10 артиллерийских системах, станции беспилотников и шести автомобилях. Также Силы обороны Украины уничтожили две единицы спецтехники противника. "Нейтрализовано или уничтожено 259 БПЛА различных типов", - сообщил Тарнавский.

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Как сообщал УНИАН, ранее Александр Тарнавский проинформировал, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" общие потери оккупантов за 14 февраля составили 526 человек, а в вооружении и военной технике - 55 единиц, не считая беспилотников.

Дронов разных типов на этом направлении было нейтрализовано или уничтожено 292 единицы. В частности, из стрелкового оружия - шесть "Ланцетов" и один беспилотник Zala.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 16 февраля 2024 года в живой силе установили новый антирекорд - достигли отметки примерно 400 300 противников. За прошедшие сутки всего на фронте ликвидировали 1 210 захватчиков.

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