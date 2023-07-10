Один из ликвидированных офицеров противника служил в 25 полку радиационной, химической и биологической защиты, выяснили журналисты.

РФ во время полномасштабной войны против Украины потеряла командира минометного взвода - мобилизованного лейтенанта Евгения Васильева и капитана Федеральной службы безопасности Николая Николаенко.

Ликвидированы также лейтенант Дмитрий Воровкин и полковник Прохор Болотнов, раскрыл новые потери врага офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" на своем Telegram-канале и показал фото "груза 200".

В сети сообщили, что полковника ликвидировали в нашей стране 2 июля "при исполнении воинского долга".

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Болотнов внесен в базу "Миротворца". По его данным, полковник служил в 25 полку радиационной, химической и биологической защиты. Это вражеское вооруженное формирование дислоцируется в городе Лесозаводск Приморского края РФ.

В "Миротворце" раскрыли личные данные Болотнова: оккупант родился 6 ноября 1985 года в селе Реболы, которое находится в Карелие.

Война в Украине - сегодня это стоит знать

Российские захватчики уже длительно время атакуют украинских воинов на востоке Украины и получают достойный отпор. Стоит отметить, что защитники нашей страны имеют серьезные успехи на Бахмутском направлении, а также совершают контрнаступательные действия на двух южных направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ майор Максим Жорин говорил, что на Бахмутском направлении захватчики начали использовать химоружие.

Противник несет очень серьезные потери. По сведениям Генштаба ВСУ, общие потери России в войне с Украиной на 10 июля 2023 года составляют приблизительно 234 480 оккупантов.

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