Также была уничтожена 21 единица военной техники захватчиков.

Силы обороны Украины уничтожили почти две роты российских захватчиков на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. По его словам, за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал наши позиции и совершил 608 обстрелов.

В то же время, артиллерийские подразделения Сил обороны Украины на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

Кроме того, уничтожена 21 единица военной техники противника. Речь идет о 3 боевых бронированных машинах (ББМ), 10 артиллерийских системах и минометах, двух беспилотных летательных аппаратах, четырех единицах автомобильной и двух единицах специальной техники.

Также было уничтожено шесть складов боеприпасов врага.

Война в Украине: новости

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 6 августа 2023 года ориентировочно составили 249 тыс 700 человек уничтоженными, в том числе 590 за минувшие сутки.

Также за все время полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 4 237 танков и 4 965 артиллерийских систем оккупантов.

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