Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1004 огневых задания.

На Таврическом направлении в течение суток Силы обороны уничтожили почти роту российских оккупантов, обезврежена 21 единица вооружения и военной техники противника, сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны на этом направлении в течение суток выполнили 1004 огневых задания. В пресс-центре уточнили, что речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери противника на Таврическом направлении составляют почти роту (численность в российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН). Также уничтожена и повреждена 21 единица вражеской ВВТ. До сих пор остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

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Потери оккупантов - последняя информация

Потери оккупантов среди личного состава пересекли знаковую отметку и достигли 200 тыс. 590 человек. Из них 610 врагов ликвидированы за последние сутки.

Также за сутки ВСУ уничтожили 9 вражеских танков, 17 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 16 БПЛА оперативно-тактического уровня, 9 крылатых ракет.

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