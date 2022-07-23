Американский посол заявила, что Кремль продолжает использовать продовольствиеу как оружие.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым удар оккупантов по морскому порту города Одесса.

Об этом она написала в Twitter.

"Недопустимо. Россия нанесла удар по порту города Одессы менее чем через 24 часа после подписания соглашения о разрешении экспортных поставок сельскохозяйственной продукции. Кремль продолжает использовать еду как оружие. Россия должна быть привлечена к ответственности", - высказалась посол.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня утром нанесли ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. В объекты инфраструктуры порта попали две российских ракеты, еще две сбила ПВО.

Удар последовал после того, как 22 июля Украина, Турция, РФ и ООН в Стамбуле подписали документ об экспорте зерна из Украины морским путем. Согласно соглашению, "зеленые коридоры" для экспорта зерна из Украины будут созданы в трех портах: "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Все они расположены в Одесской области.

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