Последствия авиаудара по состоянию на 8:00 8 марта были ликвидированы.

В результате российской бомбардировки жилых кварталов Сум из-под завалов достали тела 9 погибших, из них - двоих детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Последствия авиаудара по состоянию на 8:00 8 марта были ликвидированы.

В ГСЧС напоминают, что 7 марта в Сумах вражеская авиация коварно нанесла удар по жилым домам по ул. Роменская и Спартака.

В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.

Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам.

Также из-под завалов достали тела погибших людей. Предварительно, в результате обстрела погибли 9 человек, из них - 2 ребенка.

ОБНОВЛЕНО 9:30 Уже установлен факт гибели в Сумах 18 мирных жителей, том числе двоих детей от бомб, сброшенных вчера на жилые дома, уточнил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Разбор завалов ещё продолжается, но "уже на сейчас уставлен факт гибели 18 мирных жителей, том числе двоих детей".

Геращенко отметил, что гибель мирных сумчан не только на совести россиян, но и тех европейских политиков и "горе-стратегов, которые до сих пор не приняли решение дать нам мощные зенитные ракеты или закрыть небо".

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Путин, пытаясь оправдать агрессию, заявлял, что начинает "военную операцию" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

За 11 суток боевых действий Вооруженные силы Украины уничтожили более 11 тысяч российских захватчиков и сотни единиц вражеской военной техники.

Из-за провала в боях с ВСУ россияне перешли к террору гражданских, ежедневно бомбардируя жилые районы и убивая мирных жителей.

Кроме того, российская армия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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