Оккупационные власти установили КПП перед въездом на Керченский мост, где тщательно проверяют документы, машины и личные вещи у всех, кто хочет выехать с полуострова.

После взрывов под Джанкоем на пути к Керченскому мосту образовалась очередь из 38 тыс. автомобилей.

Об этом сообщил координатор и соучредитель правозащитной организации КрымЅОЅ Денис Савченко в эфире информационного телемарафона.

"Очередь или пробка на пути к Керченскому мосту побила свой рекорд. Это примерно 38 тысяч автомобилей. В прошлый раз после Новофедоровки было где-то примерно 37 тыс. автомобилей, которые выезжали с территории Крымского полуострова в сторону РФ. Оккупационные власти установили контрольно-пропускной пункт перед въездом на Керченский мост. На КПП проверяют всех тех, кто покидает Крым. В частности, проверяют документы, машины и личные вещи", - сказал Савченко.

Он объяснил, почему Джанкойская железная дорога и станция являются очень важными объектами Крымского полуострова для российских оккупантов.

"Она соединяет путь, который объединяет РФ с полуостровом, но еще важнее, что эту часть Джанкойской железной дороги использовали (оккупанты - УНИАН) для перемещения техники и живой силы в оккупированный Херсон и Мелитополь", - сказал Савченко.

По его словам, о степени повреждения неизвестно, но если за день-два не будет восстановлено движение поездов, то можно сделать вывод, что повреждения очень серьезные. "И определенная цель того, ради чего взрывы звучали - противодействие врагу, она была достигнута", - подчеркнул Савченко.

Координатор и соучредитель правозащитной организации КрымЅОЅ отметил, что после последних событий в Крыму, начала меняться риторика и действия оккупационных властей Крымского полуострова.

"Немножко изменилась риторика и действия оккупационных властей. По разным данным, из поселков Майское (поселок на расстоянии километра от Азовского - УНИАН) и Азовское Джанкойского района оккупационная администрация эвакуировала не менее 2 тысяч человек. Некоторые местные жители покидали эти административные пункты, используя собственный транспорт. В Джанкойском районе была объявлена чрезвычайная ситуация. От свидетелей поступает информация о том, что до сих пор в том районе продолжают раздаваться взрывы и виден дым. Впрочем, конечно, нельзя сказать, что будет организована полномасштабная эвакуация с Крымского полуострова, просто потому, что российские оккупанты держатся исключительно за счет лжи и репрессий", - подчеркнул Савченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, в военной части, что в поселке Азовское Джанкойского района Крыма, на складе боеприпасов произошла детонация боеприпасов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал, что оккупанты окружили зону в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов и эвакуировали гражданское население.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранения боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

9 августа в Крыму, в районе населенного пункта Новофедоровка, прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов уничтожены минимум 9 самолетов.

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