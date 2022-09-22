Среди освобожденных - начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич "Тавр".

Военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут получать первичную медицинскую помощь.

Об этом в Telegram сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали".

В сообщении отмечается, что вчера состоялся уже второй обмен защитников "Азовстали". "В рамках обмена домой вернулось 108 бойцов полка "Азов", в общем обменяли 215 военнослужащих – защитников "Азовстали". 124 защитника, освобожденные из плена, относятся к офицерскому составу, 89 – к рядовому и сержантскому составу. Согласно информации Координационного штаба, среди уволенных – военнослужащие НГУ, ВМС Украины, ВСУ, ГПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Гостаможслужбы, ДССТ, а также двое гражданских", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что освобожденные командиры гарнизона "Мариуполь": Денис Прокопенко "Редис", Святослав Паламар "Калина", Сергей Волынский "Волина", Денис Шлега и Олег Хоменко, согласно договоренностям, находятся в Турции. Также отмечают, что среди освобожденных начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич. "Освобожденный Богдан Кротевич "Тавр" находится в Украине вместе с другими возвращенными защитниками", - сказано в сообщении.

Видео дня

"Сейчас обменяные военнослужащие распределяются по медицинским учреждениям Украины, где они будут получать первичную медицинскую помощь. Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит общество и средства массовой информации не беспокоить героев и дать им время для адаптации. Сейчас в приоритете – восстановить здоровье военных после плена, обеспечить необходимой психологической помощью, и дать им возможность насладиться общением с семьями", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волына" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.