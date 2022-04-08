Советник руководителя Офиса президента Украины спрогнозировал второй и третий раунды вооруженного противостояния до 2032-2035 годов.

После окончания войны в течение следующих 10-13 лет возникнут новые вооруженные столкновения с Российской Федерацией. Это будет второй и третий раунды полномасштабного противостояния Украины с РФ, но уже в меньших масштабах.

Таким мнением поделился советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в недавнем интервью YouTube-каналу ISLND TV.

"Будет второй раунд через пару лет. Второй и третий. Второй раунд неизбежен", — сообщил представитель ОП.

При этом Арестович утверждает, что противостояния масштабов текущей войны уже не будет — "они просто неспособны" совершить еще одну похожую операцию. По словам советника руководителя ОП, украинская сторона предупреждала россиян о потере своей прежней боеспособности на десятки лет в случае полномасштабного вторжения. В интервью Арестович также поделился вероятными вариантами второго и третьего раундов противостояния.

"Это будет операция меньшего масштаба, посвященная, например, отрезанию нас от Азовского моря окончательно, или захвату Харькова, или выходу на границы так называемых "Л/ДНР" в административных пределах, которые они признали накануне войны", — сообщил советник руководителя ОП.

Напомним, Украина ведет переговоры с РФ и хочет добиться для себя гарантий безопасности от определенного перечня стран. Если соглашение подпишут, то в случае новой войны эти государства должны будут выполнить предписанные обязательства.

В числе возможных гарантов Украина хочет видеть США, Великобританию, Китай, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Однако ни одна из этих стран пока не представила своего видения гарантий безопасности на текущем этапе, о чем рассказал МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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