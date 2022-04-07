Сейчас вопрос гарантий безопасности находится на уровне обсуждения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что страны, которые могут быть потенциальными гарантами безопасности, еще не предоставляли своего видения по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на брифинге по итогам встреч в штаб-квартире НАТО в рамках заседания глава МИД стран-членов Альянса.

Кулеба отметил, что на министерской встрече НАТО не поднимал вопрос гарантий безопасности для Украины, но говорил о них с отдельными коллегами-министрами на двустороннем уровне.

"Потому что мы точно знаем перечень союзников, которых мы видим как потенциальных гарантов безопасности, и мы ведем переговоры на двустороннем уровне. Но во время моих двусторонних встреч здесь мы поднимаем и обсуждаем этот вопрос с ними", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что во время этих дискуссий страны, которые могут быть потенциальными гарантами безопасности Украины, лучше поняли, чего добивается Украина.

"Но мы до сих пор находимся на уровне восприятия. Мы до сих пор обсуждаем. Никто из них не предоставил нам их видение гарантий безопасности на этом этапе", - заявил Кулеба.

Также он добавил, что Украина ожидает поставок вооружения от отдельных стран-членов НАТО, а не от Альянса в целом.

"Вы абсолютно правы: я осторожно оптимистичен относительно снабжения от некоторых союзников. Но у меня нет оптимизма, чтобы увидеть как НАТО в целом (как организация - УНИАН) будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Я не знаю, это может измениться, но похоже, что сейчас дело не касается этого", - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас НАТО как институт поощряет союзников, которые готовы помогать, чтобы они помогали. "Именно так это сейчас работает", - сказал Кулеба и добавил, что Альянс выступает платформой, где все собираются, чтобы обсудить эти дела.

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в турецком Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ.

Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Глава делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что среди гарантов Украина видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, возглавляющий юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина стремится подписать договор о гарантиях безопасности, который должен стать дипломатическим форматом окончания войны. По его словам, Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Ранее было известно, что Турция готова стать гарантом безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины.

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