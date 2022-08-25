В ближайшие две недели так называемого "референдума" не предвидится.

После ликвидации гауляйтера Ивана Сушко, наблюдается массовый отказ от участия в подготовке псевдореферендуму в Мелитополе Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, взорванный в автомобиле Сушко отвечал за проведение псевдореферендума в Михайловском районе.

"Это близкий человек к основному гауляйтеру в Запорожской области Евгению Балицкому. Он лично его назначал", - уточнил Федоров.

Говоря о смерти Сушко, Федоров отметил, что сегодня "мы четко не можем ответить на вопрос: это зачистка российских спецслужб, или это работа наших партизан?"

"Конечно, информация подробная и точная есть, но есть предложение оставить этот вопрос в подвешенном состоянии. Сегодня уже четко известно, что другие гауляйтеры и колоборанты, причастные к организации псевдореферендума, также под особым вниманием как наших сил сопротивления, так и партизан и спецслужб Украины", - сказал он.

Городской голова Мелитополя заметил что именно по причине зачистки коллаборантов на сегодня нет "ни четкой даты проведения псевдореферендума на оккупированной части Запорожской области, ни детальных планов, которые бы имели конкретную дату".

Он добавил, что все те, кто согласился сотрудничать с оккупантами на проведение псевдорефендуму, те, кто готовы получать заработную плату от оккупантов, хорошо известные силовым структурам Украины.

"Единой даты для проведения референдума не будет, потому что они даже не могут собрать массовку для проведения этого псевдореферендума. Сегодня рабочая концепция - это проведение псевдореферендума в рамках 5 дней - будет проходить опрос по квартирам. Уже есть письма для опроса, которые хотят ввести для проведения этой процедуры. Сегодня фактов проведения референдума в ближайшие две недели нет. Они не способны его провести, не способны его организовать", - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН 24 августа, в Михайловке Мелитопольского района (Запорожская область) взорвали псевдо-главу администрации, гауляйтера Ивана Сушко.

Местные жители сообщают, что их тамада-гауляйтер в Михайловке и окрестных селах проводил праздничные мероприятия, свадьбы, юбилеи. И в мирное время демонстрировал любовь к "русскому миру", разъезжая по селу с георгиевской ленточкой.

Сушко взорвали в машине, он в критическом состоянии находился в больнице, где и умер.

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