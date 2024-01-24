По словам Алексея Гетьмана, он "немножечко придержал бы" эти ракеты, пока в Украине появятся истребители F-16.

Украина может использовать обещанные Францией крылатые ракеты SCALP для атак на захваченные россиянами порты, аннексированный Крым и приграничные территории. Об этом в интервью 24 каналу рассказал майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман.

В то же время, по его словам, "целей много, а ракет мало".

"Будем очень осторожно их использовать. Прежде всего надо уничтожать зенитно-ракетные комплексы россиян - те же "Триумфы", С-400", - сказал военный.

Он подчеркнул, что "немножечко придержал бы" эти ракеты, пока в Украине появятся истребители F-16, поскольку тогда можно было бы уничтожать зенитно-ракетные комплексы, а потом туда могли бы залетать украинские Су-24, Су-25 и МиГ-29.

"У россиян осталась бы возможность их перехватывать уже только собственными самолетами. А собственно российские самолеты мы бы отгоняли или уничтожали бы F-16, которыми прикрывали бы эти наши атакующие действия. Тогда россияне не будут подходить, потому что будут понимать, что уязвимы. Поэтому Керченский мост можно будет разрушить обычными бомбами", - отметил Гетман.

Передача Францией Украине ракет SCALP

Франция увеличивает поставки в Украину военной помощи. В частности, в 2024 году страна будет поставлять Украине по 50 ракет SCALP в месяц.

Кроме того, Франция пообещала до конца текущего года поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц.

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