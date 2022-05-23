Он отметил, что в рашистов политическая задача, а не военная.

Сейчас российские войска бросят все силы на Луганскую область.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью российскому правозащитнику и блогеру Марку Фейгину.

Он отдельно отметил ситуацию в районе Попасной.

"У них политическая задача, а не военная. Если Шойгу (Сергей Шойгу - министр обороны РФ - УНИАН) сказал, что "сейчас возьмем Луганскую область", то весь генералитет давит на войска любой ценой взять. И, возможно, туда будут перебрасывать силы с других направлений", - отметил Жданов.

По словам эксперта, по разным оценкам в районе Попасной около 20 БТГ. И вполне возможно, что их будут одну за другой пускать в бой, чтобы добиться поставленных задач.

"Это единственное место (Попасная - УНИАН), где они имели успех в самом начале своего наступления, начиная с прошлой недели. Небольшой успех, они продвинулись. Поэтому они попытаются его не оставить. Пока атака действительно полностью не захлебнется и они не будут вынуждены перейти к обороне", - отметил Жданов.

Напомним, как отмечал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, российские оккупанты прилагают все усилия, чтобы захватить Луганскую область. Как стало известно, оккупанты стянули огромную кучу техники и 25 батальонно-тактических групп (БТГ), чтобы захватить регион. Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек, то есть речь идет о более 12 тысяч рашистах, которые собираются захватывать Луганщину. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы либо отрезать область от остальной Украины, либо захватить Северодонецк.

Гайдай в очередной раз заявил, что ситуация в Луганской области сверхсложная. Особенно там, где Горская община (Золотое, Катериновка, Тошкивка). К счастью, в последней ВСУ все же удалось выбить врага и закрепиться.

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