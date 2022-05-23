Накануне в Минобороны РФ объявили о скором "освобождении "ЛНР".

Российские захватчики прилагают все усилия, чтобы захватить Луганскую область. Как стало известно, оккупанты стянули огромную кучу техники и 25 батальонно-тактических групп (БТГ), чтобы захватить регион.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек, то есть речь идет о более 12 тысяч рашистах, которые собираются захватывать Луганщину. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы либо отрезать область от остальной Украины, либо захватить Северодонецк.

Гайдай в очередной раз отметил, что ситуация в Луганской области сверхсложная. Особенно там, где Горская община (Золотое, Катериновка, Тошкивка). К счастью, в последней ВСУ все же удалось выбить врага и закрепиться.

Оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями

Об этом во время сегодняшнего брифинга заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Основная цель противника пока остается неизменной – попытки окружить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над этими тремя областями, а также обеспечить устойчивость сухопутного коридора с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

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