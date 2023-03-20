Есть соглашение между министрами иностранных дел Евросоюза, поделился журналист.

В понедельник, 20 марта, руководители министерств иностранных дел стран Европейского союза приняли важное решение, касающееся поддержки Украины во время войны с Россией.

Поддержан план по поставке боеприпасов Украине, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем аккаунте в Twitter. "Белый дым (в Ватикане во время выборов Папы Римского такой цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы означает, что кардиналы избрали нового лидера католиков - Ред.): соглашение между министрами иностранных дел ЕС насчет плана боеприпасов для Украины", - поделился автор.

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Рикард Джозвяк сообщал, что министры иностранных дел Евросоюза должны быть в состоянии подписать план для поставки Украине в течение предстоящих 12 месяцев 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что есть триединый подход в предоставлении боеприпасов нашему государству в рамках финансирования на сумму 2 миллиарда евро.

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