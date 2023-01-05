Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, пообещал глава норвежского Минобороны.

Норвегия передала Украине новую военную помощь - 10 тысяч снарядов для артиллерии.

Артиллерийские снаряды уже прислали украинскому государству, сообщили в норвежском правительстве.

По его данным, эти боеприпасы можно использовать, в частности, для открытия огня из самоходных гаубиц M109 (калибр 155 мм), которые Норвегия ранее предоставила Украине.

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Глава норвежского Минобороны Бйорн Арилд Грам пообещал, что его государство продолжит поддерживать Украину в этом году.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил. Норвегия сделала значительный вклад в 2022 году и будет продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины в 2023 году", - сказал чиновник.

Помощь украинцам от Норвегии - что сообщалось

Летом норвежская сторона предоставила Украине более двадцати гаубиц М109, а также 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.

В конце ноября стало известно, что власти Норвегии передала Вооруженным силам Украины артустановку и комплекты зимней одежды.

В декабре сообщалось, что Норвегия выделила 14 миллионов евро для миссии Евросоюза по тренировке военных украинского государства.

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